Kraków. Przełomowa operacja w Szpitalu św. Jana Pawła II. To pierwszy przeszczep płuc w Małopolsce

16 maja br. w trybie pilnym została przyjęta do Szpitala św. Jana Pawła II (na Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii) z całkowitą niewydolnością oddechową. – Stwierdziliśmy zwłóknienie niemal całych płuc, czyli nieodwracalne uszkodzenie narządu – podał dr Mirosław Nęcki, specjalista transplantologii klinicznej, chorób płuc i chorób wewnętrznych, kierownik Oddziału Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

40-letnia pacjentka (niepaląca) cierpiała na chorobę śródmiąższową płuc, w wyniku której doszło do zwłóknienia narządu. Z tego powodu od kilku lat pani Małgorzata zmagała się z poważnymi trudnościami w oddychaniu. Najlżejszy wysiłek był dla niej wyzwaniem, problem sprawiało nawet mówienie.

– Szczęśliwa jestem przeogromnie. Czuję się fantastycznie! Mam dużo sił, energii, zapału, chęci do działania. Po prostu żyć, nie umierać! Mogę powiedzieć – w dosłownym tych słów znaczeniu – że zyskałam nowe życie. Nie ma nic bardziej wartościowego – nie kryje radości pani Małgorzata, która jest już dwa tygodnie po zabiegu i powoli odzyskuje siły.

Zespół specjalistów ustalił, iż stopień zaawansowania choroby jest tak ciężki, że żadne leczenie nie przyniesie już rezultatu i uratować życie pacjentce może tylko przeszczep. Na szczęście dla pani Małgorzaty szybko znaleziono płuca do przeszczepu.

Ekstremalnie trudny zabieg

Już w drugiej dobie po operacji pacjentka została wybudzona i mogła oddychać samodzielnie, bez pomocy respiratora. Obecnie minęły dwa tygodnie od zabiegu. Pani Małgorzata jest w dobrej formie. Jest intensywnie rehabilitowana. Jeździ już na rowerku stacjonarnym, chodzi po sali, ćwiczy, swobodnie rozmawia. Oczywiście przed nią jeszcze długa droga, wiele miesięcy żmudnej rehabilitacji i konieczność przyjmowania do końca życia leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu. Ale determinacji i woli walki 40-latce bynajmniej nie brakuje!

Pierwszy ośrodek wykonujący przeszczepy płuc w Małopolsce

– Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce południowej wykonującym transplantacje płuc. To niezwykle ważne dla całej rzeszy pacjentów – podkreślił dr hab. Jacek Piątek. – Potrzeby w tym zakresie są duże. Wciąż jest niedobór tego typu zabiegów. Lista oczekujących na operację przeszczepienia płuc jest długa i rośnie, podczas gdy odsetek dawców pozostaje na podobnym poziomie – dodał.

I przypomniała, że dotąd tylko w pięciu polskich miastach były wykonywane przeszczepy płuc – w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Zabrzu. Teraz dołączył do nich Kraków.

– Jestem z tego bardzo dumna. Dokonała się wielka rzecz w naszym województwie. W Małopolsce powstaje pierwszy ośrodek przeszczepiania płuc. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w Polsce południowej dotąd takiej placówki nie było – zwróciła uwagę prof. Lucyna Mastalerz, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.

Jego słowa potwierdzają statystyki. Niestety, liczba wykonywanych przeszczepów, ale także donacji narządów w Polsce jest znacząco niższa w porównaniu do wielu innych państw Unii Europejskiej. W 2022 roku w naszym kraju wykonano 93 transplantacje płuc od zmarłych dawców. Na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie tego narządu jest obecnie niemal 140 osób.

Kolejny krok w ratowaniu życia pacjentów

Dlatego operacja w Szpitalu im. św. Jana Pawła II uznana została za przełomową. To szansa na rozwój transplantologii w naszym regionie. – Bardzo się cieszę, że wykonaliśmy przełomową, pierwszą transplantację płuc. To kolejny krok w dostępie do procedur ratujących życie pacjentów – zaznaczył dyrektor szpitala Grzegorz Fitas.