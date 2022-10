Kraków. Sprzedaż mieszkań w Małopolsce i jej stolicy gwałtownie maleje, ale ceny raczej nie spadną. Deweloperzy wstrzymują inwestycje

Skala owego zniknięcia jest niespotykana w historii. Z danych BIK („Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe) wynika, że we wrześniu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 13,6 tys. osób, w porównaniu do 42 tys. rok wcześniej – spadek wyniósł więc 68 procent. Jeszcze bardziej zmniejszyła się kwota, jaką zainteresowani chcą pożyczyć od banków na zakup mieszkań. A przecież mamy ponad 17-procentową inflację, zaś same mieszkania zdrożały rok do roku średnio o 15 procent.