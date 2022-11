Kraków takiego koncertu jeszcze nie widział! Wirtuoz skrzypiec dał z siebie wszystko

Orkiestra Sinfonietta Cracovia zainaugurowała nowy cykl koncertowy pod hasłem Sinfonietta Nova na nowohuckiej scenie Teatru Łaźnia Nowa.

Sinfonietta Cracovia to doskonała orkiestra kameralna ze wspaniałymi muzykami, co zostało wczoraj w pełni docenione przez zachwyconych słuchaczy.

Artyści bisowali - oklaskom nie było końca Piotr Markowski

Sinfonietta Nova to powrót do muzyki współczesnej. Następny koncert odbędzie się z KROKE, której to formacji nie trzeba w Krakowie przedstawiać, i z multiinstrumentalistą, kompozytorem i pianistą Krzysztofem Herdzinem.

Adam Bałdych, to jeden z najważniejszych skrzypków jazzowych na świecie. Nazywany „cudownym dzieckiem skrzypiec”, karierę rozpoczął w wieku 14 lat. Szybko został okrzyknięty innowatorem, łączącym dokonania muzyki poważnej i współczesnego języka skrzypcowego z talentem improwizatorskim. Stworzył własny styl, który stał się inspiracją dla nowej generacji improwizujących skrzypków.

Adam Bałdych ceniony jest za kreatywność na muzycznym polu Piotr Markowski

Muzyk na nowo odkrywa możliwości skrzypiec. Jego kompozycje są inspirowane polskim charakterem, ale nawiązują do współczesnych trendów. Publiczność ceni go za osobowość, wizerunek i świeże spojrzenie na muzykę.