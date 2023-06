Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic i kolejny protest przeciw wycince drzew. Ma odbyć się tuż przed ceremonią otwarcia igrzysk

Jest to już kolejny protest przeciwko wycince drzew. 2 czerwca grupa mieszkańców zebrała się, aby wspólnie wyrazić przeciw planowanym zmianom. Więcej informacji o proteście znajdziesz w poniższym artykule.

W środę, o godzinie 19.00, przed stadionem Wisły, przed ceremonią otarcia igrzysk, organizowany jest protest przeciwko wycince drzew na Prądniku Czerownym pod przeksalowany projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zapraszam do wsparcia protestu - czytamy w opublikowanym poście.

Grupa mieszkańców w piątek (2 czerwca) protestowała przeciwko wycince drzew planowanej w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Protest odbył się przy ul. Młyńskiej, w…

Przypomnijmy, że protestujący sprzeciwiają się zaplanowanej wycince 1059 drzew w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ich zdaniem do realizacji inwestycji mogłoby wystarczyć wycięcie ok. 340 drzew.

Przedstawiciele władz miasta zapowiedzieli, że do każdego drzewa podejdą indywidualnie, aby uratować jak najwięcej drzew. Zapowiedzieli też, że weryfikacja drzew do wycinki będzie się mogła odbywać z udziałem zainteresowanych stron.