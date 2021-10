Kraków. Trening curlingu na lodowisku przy Siedleckiego. I szansa na rozpoczęcie nowej sportowej przygody

Trening poprowadzą instruktorzy Krakowskiego Klubu Curlingowego. - Zapewnią radosną przygodę, podczas której każdy i każda z Was nauczy się zasad gry, wypuszczania kamienia, budzącego wiele emocji szczotkowania oraz oczywiście rozegra swój pierwszy mecz - zachęcają organizatorzy.

Warto zaopatrzyć się w spodnie dresowe i buty na płaskiej podeszwie oraz ciepłe dodatki, natomiast sam sprzęt do gry będzie czekał na wszystkich chętnych.

Trening odbędzie się 6 listopada o godz. 8 na lodowisku przy Siedleckiego. Wstęp jest bezpłatny. To zarazem ostatni termin w tym roku, by zgłosić akces do klubu i rozpocząć swoją przygodę z curlingiem.

Zdjęcia z poprzednich zajęć pokazowych możecie obejrzeć w galerii.