Kraków uruchamia dwie nowe linie autobusowe - od 4 marca. Pojadą tam miniautobusy

O skomunikowanie tych rejonów mieszkańcy upominali się od dawna. Obie linie będą obsługiwane przez mini autobusy, które dołączyły do floty krakowskiego przewoźnika w pierwszej połowie lutego 2024. To pojazdy o długości 7,4 metra, które mogą przewieźć jednocześnie prawie 30 pasażerów (w tym 13 na miejscach siedzących).

- Miniautobusy będą kursować na trasie z Mistrzejowic do Zakola w dni powszednie w godz. 6-22 co około 30 minut, a w soboty i niedzielę - w godz. 7-17, co godzinę – zapowiada krakowskie MPK.