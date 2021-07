Kraków w elicie rewolucji robotycznej w polskiej chirurgii. Roboty pomagają precyzyjnie usuwać m.in. nowotwory ginekologiczne i urologiczne Zbigniew Bartuś

Krakowski Szpital na Klinach mocno przyczynił się do dynamicznego rozwoju robotyki chirurgicznej w Polsce. Jeszcze w 2017 roku w naszym kraju działało tylko… jedno urządzenie tego typu, co sytuowało nas w absolutnym ogonie cywilizowanego świata, w którym wykonuje się już ponad 1,2 mln zabiegów z pomocą robota rocznie. Dziś mamy już jednak w Polsce 15 robotów, a na koniec roku ma ich być 20. By osiągnąć przyzwoity poziom europejski potrzebujemy ich ok. 50. Zdaniem ekspertów, jest wysoce prawdopodobne, że poziom ten osiągniemy w 2026 r., tym bardziej, że pandemia zdecydowanie przyspieszyła robotyczną rewolucję w medycynie – roboty chirurgiczne Da Vinci w połączeniu z supernowoczesną diagnostyką i analizą danych ukazały w pełnej krasie wszystkie swe wielkie zalety.