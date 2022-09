Kraków. W KSB UEK ruszają studia dla cudzoziemskich pracowników. Obcokrajowcy stanowią już 10 procent zatrudnionych w stolicy Małopolski Zbigniew Bartuś

Dr Agnieszka Żur, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: - Ekspaci i w ogóle cudzoziemscy pracownicy stanową bardzo cenny kapitał naszego miasta, który na pewno warto wzmacniać i rozwijać. Kraków dzisiaj to nie tylko popularny kierunek turystyczny, ale także atrakcyjne miejsce do życia, kształcenia się czy rozwijania kariery zawodowej dla ludzi z całego świata

Już co dziesiąty pracownik w Krakowie to cudzoziemiec. Z myślą o nich, a konkretnie tzw. ekspatach, czyli coraz liczniejszych pod Wawelem specjalistach o wysokich kompetencjach, Krakowska Szkoła Biznesu, działająca w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego, przygotowała specjalny kierunek studiów podyplomowych - Global Business Management & Analysis. To pierwsza „podyplomówka” w KSB UEK z wykładowym angielskim. Równocześnie KSB przygotowuje nowe cykliczne wydarzenie: „Expat Business Week”.