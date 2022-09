Kraków. Wynagrodzenia na uczelniach sięgają dna. Związkowcy: Asystent zarabia tyle, ile sprzątaczka, a profesor mniej od swych studentów

Minister przypomina, że zgodnie z prawem to rektorzy poszczególnych uczelni odpowiadają za wynagrodzenia i wskazuje, że w niektórych szkołach wprowadzono już w tym roku pewne podwyżki. Szefowie uczelni, zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, odpowiadają, że w wyniku najpierw zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, a potem rosyjskiej napaści na Ukrainę, koszty funkcjonowania szkół wyższych gwałtownie wzrosły – i nadal rosną. Wyliczenia zawarte w najnowszym raporcie KRASP są porażające: w 2022 r. rachunki za prąd wzrosną o 97,3 proc., za gaz o 47 proc., za wodę i ścieki o 23,7 proc., za odbiór odpadów o 19,1 proc., a za centralne ogrzewanie o 12,4 proc. Łącznie w całym roku uczelnie wydadzą na media aż 424,1 mln zł więcej niż w 2021 r. Razem z innymi kosztami wzrost wydatków niezbędnych do utrzymania szkół wyższych przekroczy miliard złotych. Nie jest to nijak rekompensowane subwencjami z budżetu państwa.