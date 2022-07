Kraków. Zarobki specjalistów wzrosły o 13 proc., ale informatyków o… 35 proc. Więcej dostaje już tylko wyższa kadra menedżerska. Raport 2022

Z raportu Antal wynika wprost, że pracownicy zatrudnieni na wysokich stanowiskach menedżerskich i wyrafinowani specjaliści dostają podwyżki wynagrodzeń, bo… chcą. Od 80 do ponad 90 procent firm w poszczególnych branżach intensywnie szuka takich pracowników, a wybór jest niewielki – a nawet coraz mniejszy w relacji do potrzeb (to dlatego Polska w prestiżowym zestawieniu krajów oferujących największe zasoby talentów spadła z czwartej do połowy piątej dziesiątki, a już co siódmy zatrudniony w globalnych centrach biznesowych jest cudzoziemcem). Przy wysokim popycie, a niskiej podaży cena pracownika rośnie. Nakładają się na to inne czynniki: wysoki (i coraz wyższy) poziom inflacji, wzrost stóp procentowych, niepewna sytuacja ekonomiczna związana z wojną toczącą się w Ukrainie. Dlatego analityków firmy Antal, wyspecjalizowanej w rekrutacji menedżerów i specjalistów, nie dziwi, że część pracowników/kandydatów oczekuje wzrostu wynagrodzeń o… 40 procent.