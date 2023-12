Kraków znów tonie w śniegu. Koszmar na chodnikach i drogach. "Główne chodniki są dzisiaj wiejskimi koleinami"

Za oknem zima i coraz więcej śniegu. Utrudnienia na drogach to nie wszystko. Problem z przemieszczaniem się mają też piesi, a to wszystko przez zaśnieżone chodniki. Ze skargą napisał do nas czytelnik, który opowiedział o trudnej sytuacji na jednym z krakowskich osiedli.

Poza chodnikami przy blokach, które odśnieżają dozorcy, główne chodniki są dzisiaj wiejskimi koleinami. Mam 67 lat i trudno mi chodzić, ale dzieci idące do przedszkola też mają trudności. Po co są te wszystkie urzędy, dlaczego ludzie w nich pracujący dostają pensje, skoro nie wywiązują się z zadań? Czy Miasto jest zainteresowane tylko rozdzielaniem intratnych posad w nowo tworzonych spółkach? To wszystko składa się na obraz całkowitej indolencji osób i urzędów odpowiedzialnych za porządek w mieście - pisze.