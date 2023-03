Krakowianie są eko! Nasza akcja „Drzewko za surowce wtórne” cieszyła się dużym powodzeniem

W sobotę już od rana na parkingu przy al. Bora-Komorowskiego ustawiła się długa kolejka. Krakowianie przynieśli ze sobą elektroodpady i surowce wtórne. – Głównie jest to drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny: stare czajniki, żelazka, telefony komórkowe, sprzęt komputerowy. Zebraliśmy również bardzo dużo makulatury, plastikowych butelek i metalowych puszek – wymieniali pracownicy MPO Kraków, którzy odbierali od mieszkańców elektroodpady i surowce wtórne.

W zamian za nie każdy dostawał sadzonkę drzewka. – Przygotowaliśmy w sumie 2,5 tys. sadzonek wiązów szypułkowych, grabów i sosen. Są to drzewka ze szkółki leśnej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska – poinformował Michał Wieciech, starszy specjalista do spraw edukacji leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice.

Uczestnicy naszej akcji nie tylko mogli liczyć na sadzonki, ale również na fachowe porady leśników. – Doradzamy na przykład, które drzewko wybrać. Jeśli ktoś ma sporą przestrzeń, dobry będzie wiąz, który dorasta do dużych rozmiarów. Jeśli natomiast ktoś ma niewielki ogródek przydomowy, to sugerujemy np. graba, ponieważ dobrze się go pielęgnuje, można nawet tworzyć z niego żywopłoty – tłumaczył Michał Wieciech. Dzielił się również z uczestnikami akcji fachową wiedzą na temat tego, na jakiej glebie dane drzewo rośnie najlepiej, jak o nie dbać i jak je pielęgnować, by przerwało, jak je zabezpieczyć przed zwierzętami domowymi itp.