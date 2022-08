Krakowska okręgówka, sparingi. Rezerwy Wieczystej lepsze od Proszowianki

Choć wynik końcowy sugeruje przygniatającą przewagę przyjezdnych, to nie do końca oddaje on przebieg boiskowych zdarzeń. Proszowianka długimi momentami toczyła równorzędny bój z naszpikowanym ligowcami rywalem, stworzyła kilka okazji bramkowych i przy odrobinie szczęścia mogła osiągnąć rezultat bardziej honorowy.

Zaczęło się jednak zgodnie z planem: gracze Wieczystej kilka razy zagościli pod bramką O. Kota. Prym wiódł najlepszy na boisku Madejski, którego rajdy prawą stroną boiska siały najwięcej zamieszania w szeregach rywali. Z czasem jednak proszowianie opanowali sytuację i zrobił się ciekawy mecz. Dla miejscowych bramkowe szanse mieli Wrona i Polański (groźny strzał z rzutu wolnego), dla gości bliscy powodzenia byli Madejski i Pachowicz. Gdy wydawało się, że do przerwy bramki nie padną, piłka dośrodkowana z prawej strony trafiła do Suchana i ten technicznym uderzeniem przy dalszym słupku otworzył wynik.