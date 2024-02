Krakowska premiera głośnego filmu "Biała odwaga". W kinie Kijów pojawili się twórcy

Maciej Zawrat, wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej – uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę – staną po przeciwnych stronach w sporze, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.

Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia w krakowskiej bohemie. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa głoszącego teorię, w myśl której górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę.

Reżyserem, autorem zdjęć oraz współautorem scenariusza jest Marcin Koszałka, dwukrotnie nominowany do Paszportów „Polityki” i nagradzany podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oprócz reżysera na krakowskiej premierze pojawili się

Sandra Drzymalska, Filip Pławiak, Rafał Stachowiak, Julian Świeżewski, Katarzyna Zawadzka, Jan Karpiel Bułecka (konsultant do spraw językowych: gwary), Łukasz M. Maciejewski (historyk i współscenarzysta), Andrzej Marcisz (konsultant do spraw wspinaczkowych, kierownik zdjęć wysokogórskich), Marcin Polar (operator), Magdalena Kamińska i Agnieszka Szymańska (producentki).

"Biała odwaga" wejdzie na ekrany kin w całej Polsce 8 marca.