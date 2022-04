Krakowski bojkot Ruskich i „Ruskich”. Jak działające pod Wawelem polskie i globalne firmy reagują na inwazję i zbrodnie Rosji w Ukrainie

Sprawdziliśmy, jak działające pod Wawelem polskie i globalne firmy reagują na inwazję i zbrodnie Rosji na Ukraińcach. Czy wycofały się z rosyjskiego rynku, a jeśli tak, to w jakim stopniu i jak szybko? Co je do tego skłoniło? Czy wyszły z kraju Putina w porywie serca, kierując się moralnym oburzeniem, czy też dopiero nakłaniane/przymuszone przez polskich i zachodnich klientów, konsumentów, kontrahentów - a więc ze strachu, że w ostatecznym rozrachunku koszty pozostania w Rosji będą znacznie wyższe niż ewentualne zyski w coraz mniej wymienialnych rublach?

Centra rozwojowe (IT) i usługi dla biznesu: brytyjski HSBC zostaje w Rosji i martwi się „konfliktem”, a „rosyjski” Luxoft wychodzi i potępia inwazję

Kiedy w gowork.pl ukazał się wspomniany wpis zafrasowanego pracownika, prestiżowy Financial Times opublikował obszerny materiał o tym, że bank nie zamierza się ruszyć z Rosji i usuwa ze swych raportów odniesienia do wojny (zastępując wzmiankami o „konflikcie”). Zachowuje się tym samym inaczej niż wiele zachodnich instytucji finansowych, które opuściły Rosję już w pierwszych dniach wojny, albo w kolejnych –pod naciskiem oburzonej opinii publicznej. Dziennik, powołując się na źródła wewnątrz banku, ujawnił, że „taka polityka doprowadziła do wrzenia wśród pracowników”. FT poprosił HSBC o komentarz, ale bank odmówił i odesłał dziennikarzy do oświadczenia, w którym czytamy: „Nasze myśli są ze wszystkimi osobami, które dotyka trwający konflikt na Ukrainie".