Krakowski Columbus uhonorowany prestiżowymi Diamentami Forbesa 2022. To nie tylko „zielona”, ale bardzo nowoczesna firma

Columbus Energy – firma z ambicjami

- To pierwsze dla nas tego rodzaju wyróżnienie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Diamenty Forbesa potwierdziły, że w 2020 r. osiągnęliśmy spektakularną dynamikę wzrostu. Ale na tym nasze ambicje się nie kończą – zapewnia Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy SA.

Za co firma została uhonorowana? „Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wzrosły ponad 200 proc. i wyniosły niemal 655 mln zł, zysk netto stanowił blisko 10 proc. przychodów” – tyle magazyn Forbes. Dodajmy, że te 10 proc. zysku netto oznacza ponad 64 mln zł, a jej tzw. średni ważony wzrost wartości zatrzymał się na astronomicznym poziomie 273 proc. To wszystko sprawiło, że spółka – wśród firm o przychodach powyżej 250 mln zł – zajęła pierwsze miejsce nie tylko w rankingu małopolskim, ale także ogólnopolskim. I za to właśnie dwa wspaniałe Diamenty Forbesa.