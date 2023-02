Krakowski MPEC stawia na fotowoltaikę! I atom? Debata "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej"

- Czy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej opłaca się oszczędzać energię?

- Oszczędzanie energii jest wpisane w DNA Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie. Robimy to od lat i bardzo skutecznie, m.in. co roku unowocześniając sieć. W ten sposób oczywiście wpisujemy się również w strategię Krakowa walki o czyste powietrze, gdyż wszędzie tam, gdzie dociera ekologiczne ciepło sieciowe, a dostarczamy je do około 65 procent mieszkańców miasta, znikają paleniska węglowe. Oszczędzając energię, dbamy równocześnie o finanse krakowian. Nie wspominając już nawet o tym, że za określoną ilość zaoszczędzonej energii możemy otrzymać tzw. białe certyfikaty.

- Czym one są?

- Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej firmy. Certyfikatami tymi można obracać na Towarowej Giełdzie Energii, a to również niesie sporo korzyści dla firmy, a więc i krakowian.