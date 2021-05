Krakowski Salon Ekonomiczny NBP z prestiżowym „Dźwigaczem Kultury” Krakowskiego Biura Festiwalowego

- Byliśmy razem w czasach rozkwitu kultury, ale także jesteśmy razem w przysłowiowej „biedzie”, momentach zmiany, w czasie pandemii – tak Izabela Błaszczyk, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, zwróciła się do uhonorowanych „Dźwigaczami Kultury”. – Serdecznie za to dziękuję i jak co roku… mam nadzieję na więcej. Bo już dawno jako instytucja zrozumieliśmy, że tylko dzięki współpracy i wzajemnemu zaufaniu można pchać świat do przodu! – dodała.