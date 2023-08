KRAWCOWA Z MADRYTU odcinek 17. Porwanie i niepewna przyszłość. Streszczenie odcinka [28.08.2023]

KRAWCOWA Z MADRYTU odcinek 17. Streszczenie

Da Silva odkrywa, że Sira ukradła mu mikrofilm. Żeby ratować swoją skórę, musi go odzyskać, dlatego porywa Sirę i dzwoni do brytyjskiego agenta z propozycją. W ratowaniu kobiety pomaga jej ukochany Marcus. Dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Sira przedstawia wszystkim swojego ojca i przeprowadza poważną i szczerą rozmowę z Marcusem. Od tej rozmowy zależy ich wspólna przyszłość.