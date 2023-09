KROK OD NIEBA odc. 26. Życie w zawieszeniu. Streszczenie odcinka [02.10.2023]

"Krok od nieba" odc. 26. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 26. odcinek serialu "Krok od nieba"?

26. odcinek serialu "Krok od nieba" będzie można obejrzeć w poniedziałek 2 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 15:05. Odcinek potrwa około 48 minut.

Co wydarzyło się w 25. odcinku serialu "Krok od nieba"?

Mieszkańcy San Candido szykują się do lokalnego święta. Podczas tradycyjnej parady Krampusa, w której biorą udział mieszkańcy w maskach diabła, zostaje potrącony przez samochód jeden z uczestników festynu. Giorgio nie przestaje myśleć o Chiarze. Zrywa z Miriam i zamieszkuje u Pietra. Postanawia wstąpić do służby leśnej. Relacje Vincenza i Astrid stają się coraz bliższe, chociaż oboje się zarzekają, że łączy ich tylko przyjaźń. Pietro mija na ulicy tajemniczą dziewczynę. Jej widok motywuje go do dalszych poszukiwań na temat prawdy o Anyi.