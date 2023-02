Królewska feta Realu Madryt po wygraniu Klubowych Mistrzostw Świata w Maroku 2023 ZDJĘCIA

Real nie mógł w sobotę wystawić najlepszego możliwego składu, bo z powodu kontuzji w meczu zabrakło kilku ważnych piłkarzy: belgijskiego bramkarza Thibaut Courtois, jego rodaka Edena Hazarda, Francuza Ferlanda Mendy'ego i Lucasa Vazqueza. Hiszpańska drużyna i tak wygrała dość łatwo, choć rywalom nie można odmówić woli walki.

- To ważne trofeum dla wszystkich fanów Realu Madryt, a dla nas będzie stanowił istotny impuls do dobrego przygotowania się do reszty sezonu. Na pewno zyskaliśmy dużo pewności siebie - powiedział włoski szkoleniowiec Realu Carlo Ancelotti.

Real Madryt zdobył tytuł klubowego mistrza świata po raz piąty PAP/EPA

Real po raz piąty wywalczył to trofeum, co jest absolutnym rekordem. Wcześniej dokonał tej sztuki w 2014 roku i w latach 2016-18. Jak żartował Ancelotti, zarówno on, jak i klub będą mieć problemy, by trofeum zmieściło się w gablocie.