Królowa i konkwistador odc. 10. Przyznanie się do zabójstwa. Streszczenie odcinka [18.07.21]

NOWE Królowa i konkwistador odc. 9. Kara śmierci dla Alberto. Streszczenie odcinka [17.07.21]

Alberto trafia za swoje czyny do więzienia. Mężczyźnie grozi kara śmierci. Kto będzie chciał mu pomóc? Z kolei Pedro musi wrócić do Hiszpanii. W jakim celu? Na co liczy Catalina? Szczegóły poznasz w poniższym streszczeniu 9. odcinka Królowej i konkwistadora!