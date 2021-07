Królowa i konkwistador odc. 14. Próba obrabowania świątyni. Streszczenie odcinka [20.07.21]

Królowa i konkwistador odcinek 14. Streszczenie

Pedro nie mówi Catalinie całej prawdy. Jego towarzysze liczą jednak, że obłowią się podczas wyprawy. Constanza postanawia pomóc Ines, żeby dzięki niej zdobyć zaufanie Pedra. Proponuje jej pracę opiekunki córki.

Królowa i konkwistador - rabunek świątyni

Catalina i Pedro snują plany budowy nowego miasta. Buendia i reszta wyprawy postanawiają okraść świątynię i uciec. Catalina niczego się nie domyśla. Pedro ma wyrzuty sumienia.

Kiedy i gdzie oglądać 14. odcinek Królowej i konkwistadora?

14. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć we wtorek - 20 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 21:30. Całość potrwa ok. 45 minut.