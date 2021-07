Królowa i konkwistador odc. 18. Ukryte złoto Indian. Streszczenie odcinka [23.07.21] redakcja

Brat Pedro udaje się do dżungli, aby odszukać ukryte tam złoto Indian. Z kolei Manolo zgadza się pomóc Sol. Jakie jest jego nastawienie do całego przedsięwzięcia? Co postanowi zrobić Catalina? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 18. odcinka Królowej i konkwistadora!