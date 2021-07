Królowa i konkwistador odc. 24. Gonzalo ginie w obozowisku. Streszczenie odcinka [27.07.21]

Królowa i konkwistador odcinek 24. Streszczenie

Rebeka opowiada Albertowi, jak powstało obozowisko. Tymczasem na jego terenie ginie Gonzalo. Ines żąda, by Pedro doprowadził do skazania Juana.

Królowa i konkwistador - obietnica Menesesa

Catalina zaś robi wszystko, by go ratować, dlatego szuka sprzymierzeńców. Meneses obiecuje Catalinie, że nie wyjawi nikomu prawdy o niej.

Kiedy i gdzie oglądać 24. odcinek Królowej i konkwistadora?

24. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć we wtorek - 27 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 21:30. Całość potrwa ok. 45 minut.