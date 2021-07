Królowa i konkwistador odc. 25. Poszukiwanie złota i zakładnicy. Streszczenie odcinka [28.07.21]

Królowa i konkwistador odcinek 25. Streszczenie

Ines pragnie, by Juana spotkała surowa kara za to, co zrobił jej synowi. Czuje żal z powodu Manola i Alberta, ale wciąż wierzy, że mąż wróci z dżungli. Juan czeka na proces. Pedro próbuje przekonać członków rady, żeby nie występowali przeciwko niemu. Alberto dostaje od Rebeki nowe warunki. Kobieta chce z nim wyruszyć po złoto, a jego ludzi pozostawić w obozie jako zakładników. Ojciec Sancho liczy, że dzięki Catalinie zostanie gubernatorem na stałe.

Kiedy i gdzie oglądać 25. odcinek Królowej i konkwistadora?

25. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w środę - 28 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.