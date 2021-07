Królowa i konkwistador odc. 30. W kim zakochana jest Sol? Streszczenie odcinka [02.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 30. Streszczenie

Catalina ma pretensje do ojca Bartolome, bo przybył zbyt wcześnie. Nikt nie wie, że Catalina jest z nim w zmowie. Ludzie, którzy chcą odzyskać Sanyę szykują się do jej porwania. Juan opiekuje się ranną. Dziewczyna uprzedza go, że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Manolo mówi Sol, że wie, dlaczego tak broniła Juana. Uważa, że jest w nim zakochana. Catalina opowiada Pedro o tym, co spotkało jej wioskę, kiedy on wyjechał do Hiszpanii.