Królowa i konkwistador odc. 34. Rebeca związuje Alberta w dżungli. Streszczenie odcinka [04.08.21] redakcja

Alberto zostaje związany w dżungli. Dlaczego Rebeca to zrobiła? Z kolei Catalina próbuje zjednać sobie Constanzę. W jaki sposób? Co będzie próbowała jej wmówić? Na co wścieknie się Ines? Koniecznie przeczytaj streszczenie 34. odcinka Królowej i konkwistadora!