Królowa i konkwistador odc. 38. Pedro wyznaje miłość Catalinie. Streszczenie odcinka [07.08.21]

NOWE Królowa i konkwistador odc. 37. Okrutne traktowanie w zakonie. Streszczenie odcinka [06.08.21]

Matka Lola jest nieprzebłagana. W zemście za niepoprawne zachowanie Sol postanawia ją jeszcze bardziej ukarać. Co zrobi tym razem? Tymczasem Pedro wpada we wściekłość. Dlaczego? Co wywoła u niego atak gniewu? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 37. odcinka Królowej i konkwistadora!