Królowa i konkwistador odc. 41. Atak na Cartagenę. Streszczenie odcinka [09.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 41. Streszczenie

Manolo oszukuje Sol, twierdząc, że pomoże jej i Juanowi. Constanza zastanawia się, czy Catalina jest ukochaną Pedra z przeszłości. Inés namawia Constanzę, żeby dowiedziała się prawdy od Menesesa. Kobiety wspólnie wymyślają, jak zdobyć informacje.

Królowa i konkwistador - szczera rozmowa z Pedro

Buendía szykuje się do ataku na Cartagenę. Postanawia wykorzystać Alberta. Catalina rezygnuje z wyjazdu i spotyka się z Heredią. Razem wracają do miasta. Pedro przedstawia jej własny punkt widzenia w sprawie wydarzeń w wiosce i swojego powrotu do Hiszpanii.

Kiedy i gdzie oglądać 41. odcinek Królowej i konkwistadora?

41. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w poniedziałek - 9 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 21:30. Całość potrwa ok. 45 minut.