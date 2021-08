Królowa i konkwistador odc. 48. Niespodziewana ciąża. Streszczenie odcinka [17.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 48. Streszczenie

Sol zaczyna mieć w podróży kłopoty ze zdrowiem. Sprowadzona zielarka informuje Manola, że dziewczyna jest w ciąży. Meneses czeka w więzieniu na proces. Catalina tłumaczy Juanowi, dlaczego zdecydowała się wrócić do Cartageny. Rebeca zostawia Albertowi pożegnalny list i odchodzi. Juan chce wrócić do pracy w szpitalu. Catalina znajduje fałszywy dziennik Buendi, podrzucony przez Constanzę.

Kiedy i gdzie oglądać 48. odcinek Królowej i konkwistadora?

48. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć we wtorek - 17 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.