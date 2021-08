Królowa i konkwistador odc. 49. Catalina pragnie zemsty. Streszczenie odcinka [18.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 49. Streszczenie

Catalina czyta fałszywy dziennik Buendii. Utwierdza się w przekonaniu, że musi się zemścić. Ines i Constanza planują wszystko tak, żeby Pedro i Catalina sami się zniszczyli. Sol czuje się coraz gorzej, ale Manolo wciąż nie zdradza, co jej dolega. Dziewczyna chce wracać do domu. Juan zmusza Ines do wyjazdu. Chce jej uświadomić, kim stał się jej syn. Pedro zaczyna podejrzewać, że Meneses miał coś wspólnego z atakiem na Constanzę. Alonso zaprasza Catalinę do tawerny. Przyłączają się do nich Pedro i Constanza. Wieczór jednak nie kończy się dobrze.

Kiedy i gdzie oglądać 49. odcinek Królowej i konkwistadora?

49. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w środę - 18 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.