Królowa i konkwistador odc. 57. Ines wyrzuca Alberta i Rebekę. Streszczenie odcinka [26.08.21] redakcja

Juan jest przekonany, że to on jest dzieckiem Sol. Co odpowie mu kobieta? Tymczasem Villegas szantażuje Menesesa. Dlaczego? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 57. odcinka Królowej i konkwistadora, aby poznać szczegóły!