Królowa i konkwistador odc. 59. Pedro trafia do więzienia. Streszczenie odcinka [28.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 59. Streszczenie

Buendia szykuje się do ataku na Cartagenę. Wprowadza do miasta swoich ludzi. Catalina bierze ślub. Sancho każe aresztować Pedra za zdradą. Uważa, że Heredia sprzedał miasto Maurom. Ma zostać za to skazany. Meneses idzie rozprawić się z Villegasem i jego ludźmi. Zostawia Constanzie list pożegnalny. Rebeca prosi Alberta, żeby z nią wyjechał. Constanza odwiedza Pedra w więzieniu i wyznaje mu prawdę o dzienniku Buendii. Pedro staje przed sądem i postanawia wyznać swoje winy.

Kiedy i gdzie oglądać 59. odcinek Królowej i konkwistadora?

59. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w sobotę - 28 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.