Królowa Tenisa i nowa wersja „Króla Lwa”. Iga Świątek i Wiktor Zborowski zaskoczyli nietypowym filmikiem

Świątek i Zborowski w duchu "Króla Lwa". "I to wszystko będzie moje?"

„Niesamowity sezon już za mną i… mam dla Was niespodziankę z tej okazji. Wygrałam tyle turniejów, osiągnęłam 37 zwycięstw z rzędu, zostałam mistrzynią wielkoszlemową, ponownie w Paryżu i pierwszy raz w US Open. No i last but not least - od kwietnia jestem numerem jeden WTA, kończąc rok na tej pozycji. To naprawdę szalone. Ucieszmy się tym w typowy dla mnie sposób - z humorem i przymrużeniem oka. Obejrzyjcie ten filmik i odpowiedzcie na bardzo ważne pytanie: to kiedy pora na to, żeby rządzić też na trawie?” - napisała Świątek w social mediach.

Film trwa ponad minutę. Świątek i Zborowski na jednym z warszawskich mostów obserwują zachód słońca. Ci, którzy wiedzieli „Króla Lwa”, szybko odnajdą źródło inspiracji twórców klipu - to kultowa scena, która weszła do internetowej popkultury.