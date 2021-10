Kroniki zwykłego człowieka. Musimy ratować naszych Bliźnich

Za sprawą decyzji władz dziennikarze nie mają wstępu do strefy przygranicznej objętej stanem wyjątkowym i nie dociera do nas wiele medialnych przekazów. Jednak wciąż mamy wystarczająco dużo sygnałów z granicy, aby o tym problemie nie zapomnieć. A jednak zapominamy, co więcej, nieraz odnoszę wrażenie, że staramy się zapomnieć. Co zresztą jest zrozumiałe, bo jesteśmy wobec tego problemu bezradni - na stole nie ma dobrych rozwiązań. Chciałbym jednak powrócić do mojego apelu sprzed dwóch tygodni i jeszcze raz wezwać - otwórzmy granicę i przyjmijmy ludzi, którzy wobec narastającego wycieńczenia, pogarszającej się pogody i agresywnych działań służb białoruskich znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu życia. Nie pozwólmy na sytuację, w której nasi pogranicznicy będą zmuszeni wywozić ludzi do lasu na de facto pewną śmierć. Przecież nikt nie zwolni ich sumień z poczucia odpowiedzialności za zło.