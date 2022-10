Krótka fryzura bob, czyli ponadczasowa klasyka. Najmodniejsze odmiany i inspiracje z Instagrama [ZDJĘCIA] 3.10.22

Krótka fryzura bob, czyli ponadczasowa klasyka

Bob to fryzura, która nigdy nie schodzi z podium, jeśli chodzi o najpopularniejsze uczesania i cięcia każdego sezonu. Wszystko ze względu na to, że jest niezwykle uniwersalna. Bardzo łatwo ją utrzymać i wystylizować. W dodatku ma wiele odmian, co sprawia, że pasuje do niemal każdego kształtu twarzy. Idealnie sprawdzi się zarówno na grubych, jak i nieco cieńszych włosach.