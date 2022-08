Krótkie fryzury damskie 2022. Zobacz zdjęcia modnych krótkich fryzur na nadchodzącą jesień i zimę dla dojrzałych kobiet 19.08

Krótkie fryzury dla pań, które odejmują lat

Odpowiednia fryzura w dojrzałym wieku może zdziałać cuda. Nie dość, że poprawi ogólne samopoczucie, to sprawi, że będziemy wyglądać dużo młodziej. Nada się ona zarówno na co dzień, jak i na okazje typu urodziny, imieniny czy ślub.

Jaki kolor włosów najlepiej wybrać w nadchodzącym sezonie?

Kolor włosów, jeśli chodzi o odmłodzenie twarzy, jest niezwykle ważny. Jeśli chodzi o trendy, porównaniu do zeszłego roku niewiele się zmieni. Na topie wciąż będą naturalne odcienie brązu z pasemkami rozjaśnionymi słońcem oraz klasyczny blond. Z biegiem czasu coraz częściej będzie się jednak stawiać na żywe kolory, takie jak delikatny róż, błękit czy czerwień w odcieniach mahoniu, wiśni oraz kasztanu. Znaleźć można także nieco ciemniejszy wariant nawiązujący do oberżyny. Warto jednak zaznaczyć, że ciemniejsze kolory pasują przede wszystkim kobietom o jasnej, świetlistej i brzoskwiniowej karnacji. Podkreślają one bowiem wszelkie niedoskonałości, takie jak krostki, zaczerwienienia oraz naczynka.