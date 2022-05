Krótkie FRYZURY i cięcia na sezon wiosna/lato 2022. Jakie fryzury będą najmodniejsze w tym roku? [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 1.05.22 oprac.: Anna Nowak

Za nami pierwszy dzień długo wyczekiwanej przez wszystkich wiosny. W tym okresie wiele kobiet decyduje się na odświeżenie swojego wizerunku, stawiając na obcięcie włosów, całkowitą zmianę koloru czy zrobienie pasemek. W 2022 roku do jednych z najbardziej popularnych uczesań będą należeć krótkie fryzury. Paniom, które jeszcze się wahają, jak obciąć włosy, aby wyglądać zarówno elegancko, jak i modnie, podpowiadamy. Nadal królować będą fryzury typu bob, pixie, mullet hair czy baby bangs w naturalnych odcieniach blondu oraz jasnego brązu. Dodatkowo powracają trendy na ozdoby do włosów w postaci kolorowych opasek, spinek i gumek. Aby sprawdzić, które krótkie fryzury będą najmodniejsze podczas tegorocznej wiosny i lata, wystarczy przejść do galerii zdjęć, w której znajdziecie inspiracje wprost z Instagrama.