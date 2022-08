Kruki w Tatrach. Zepsute i skorumpowane przez turystów

Nie było to specjalnie trudne, gdyż wyczyniały w powietrzu zwariowane koziołki i … wylądowały kilkanaście metrów dalej na krawędzi grani. Sami przyznacie, iż widok wywijającego skomplikowane akrobacje powietrzne ptaków to niecodzienny widok. Oczywiście było to małżeństwo.

Kruki są sobie wierne przez całe życie i jak twierdzą ornitolodzy po śmierci partnera pozostają w stanie bezżennej żałoby. Mniejsza z tym. Kruki są płochliwe i na widok człowieka uciekają. Ot, wyuczona przez wieki prześladowań ze strony ludzi nieufność. Moja para patrzyła na mnie wyczekująco. Pomyślałem o padlinożernych zwyczajach i czy aby ptaki nie wieszczą mego niespodziewanego zgonu… I owszem, rzecz była w jedzeniu. Kruki liczyły na poczęstunek.

Kolejni po sarnach i jeleniach zepsuci i skorumpowani przez turystów mieszkańcy Tatr. Wpierw zasmakowały w wyrzuconych resztkach. Później przyjęły pierwszy poczęstunek. Teraz są nałogowym żebrakami. Przeprowadziłem prosty eksperyment. Położyłem na skalach papierek z kanapki. Odszedłem na kilka kroków. Kruki podleciały w kilka chwil. Rzuciły czujne spojrzenie i zdegustowane odleciały. Jeszcze jedno: śmieci zabrałem ze sobą.