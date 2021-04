Krychowiak niczym Jezus, Anglicy klęczą przed Polakami MEMY [23.04.21] (k)

Wygląda na to, że jedyną rzeczą, jaką w środę selekcjoner Paulo Sousa zaskoczył Anglików była nowa fryzura Grzegorza Krychowiaka (to dlatego niektórzy porównują go do... Jezusa). 31-letni pomocnik nie okazał się zbawcą na Wembley, choć niewiele brakło. Drugą tajną bronią Polaków był Jakub Moder, który po meczu w Londynie udzielił najwięcej wywiadów, stąd jego nowa ksywka - Moder Talking. Obejrzyjcie w GALERII bezlitosne memy internautów, komentujących porażkę Polski z Anglią 1:2. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE