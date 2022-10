Krynica Forum 2022. Justyna Zając-Wysocka: W erze kryzysu energetycznego i wojny prawo podatkowe powinno być stabilne

- Rok 2022 powoli zmierza ku końcowi i…

- To jest rok, w którym ilość zmian w przepisach podatkowych zaskoczyła dosłownie wszystkich. Te zmiany szły najpierw naprzód, potem się cofały, a trzeba pamiętać, że rok się jeszcze nie skończył i… coś się jeszcze może wydarzyć.

- A nie mamy już dość tych zmian?

- My na pewno mamy, ale rząd ma plany co do podatków jeszcze na ten rok, a na pewno na styczeń.

- Jak się w tym odnajdują polscy przedsiębiorcy?

- Wielokrotnie powtarzaliśmy na Forum Przedsiębiorców, że firmom najbardziej potrzebna jest stabilność i przewidywalność przepisów, bo tylko wówczas przedsiębiorca ma szansę cokolwiek zaplanować, rozwijać biznes, zatrudniać ludzi. Niestety, przepisy tworzone są na szybko, na kolanie. Owszem, często idee, które stoją za zmianami przepisów, wydają się być słuszne. Ale wykonanie szwankuje. Na początku roku mieliśmy do czynienia z pakietem przepisów, których nie rozumieli nie tylko przedsiębiorcy i doradcy, ale i pracownicy organów skarbowych. Taka legislacja całkowicie mija się z celem.