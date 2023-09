Krynica Forum 2023. Elektrownia jądrowa, samoloty, czołgi, armatohaubice... Forum Koreańsko-Polskie

Spektakularna współpraca polsko-koreańska

- W Krynicy w sposób szczególny zostaną zaprezentowane osiągnięcia i zamierzenia, które wynikają ze współpracy koreańskiej i polskiej przy tworzeniu chociażby wspólnej elektrowni jądrowej, która - mamy nadzieję - zostanie zbudowana w naszym kraju. Zorganizowane zostaną spotkania dotyczące współpracy przemysłów zbrojeniowych, a także wydarzenia promujące wszelkie inwestycje koreańskie w Polsce i współpracę gospodarczą. Będzie to doskonała okazja do pokazania polskim i europejskim liderom opinii, jak blisko współpracują nasze państwa i narody, jak wiele nas łączy - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Z Korei Południowej do Krynicy-Zdroju przybędzie liczna, kilkudziesięcioosobowa delegacja. To efekt zaproszenia, jakie sformułował prezydent Andrzej Duda podczas lipcowego Forum Gospodarczego Korea-Polska w Warszawie. Prezydent otworzył je wspólnie z Yoon Suk Yeolem, prezydentem Republiki Korei, podczas pierwszej, historycznej wizyty koreańskiego przywódcy w Polsce.

Polska i Korea: strategiczne partnerstwo

Współpraca Polski i Korei w ostatnim dziesięcioleciu to wielkie projekty przynoszące cywilizacyjną zmianę w Polsce i inwestycje o wartości miliardów euro - jak choćby nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, zaprojektowany i wybudowany przez Hyundai Engineering Company Ltd. Jego symboliczne uruchomienie, a tym samym rozpoczęcie produkcji polipropylenu pod marką Gryfilen® przez Grupę Azoty, nastąpiło w czerwcu.

- Rozpoczęcie produkcji polipropylenu w Polimerach Police to istotne wzmocnienie pozycji Grupy Azoty na europejskim rynku tworzyw, a Polska dołączy tym samym do grona liderów produkcji tego tworzywa w Europie - dodał Tomasz Hinc, prezes Zarządu Grupy Azoty. - Polimery Police mają istotne znaczenie nie tylko ze względu na produkcję tworzyw, ale również ze względu na paliwo przyszłości - wodór, którego produkcja w procesie odwodornienia propanu szacowana jest na poziomie blisko 17 tysięcy ton rocznie.

Energetyka jądrowa - plany budowy pierwszej elektrowni

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć we współpracy polsko-koreańskiej jest obecnie plan budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. To wspólny projekt PGE, ZE PAK oraz Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP). Obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych, który w ostatnim czasie zrealizował z sukcesem jedną z największych inwestycji na świecie - elektrownię jądrową w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czołgi, armatohaubice, samoloty...

Armata 55-tonowego K2 razi cele amunicją kalibru 120 mm, z szybkostrzelnością 15 strzałów na minutę. O odpowiednią ochronę załogi, oczywiście oprócz pancerza, dbają m.in. granaty dymne zakłócające pracę naprowadzanych pocisków przeciwpancernych, a także przeciwpociski. Polska zamówiła 1000 czołgów (oprócz koreańskich pojazdów Wojsko Polskie w najbliższych latach ma dysponować także około 600 Abramsami - najnowocześniejszymi wersjami i nieco starszymi). Do 2026 roku z Korei Południowej ma przypłynąć 180 Czarnych Panter. Później ich produkcja, już jako K2PL, ma zostać przeniesiona do Polski.

W grudniu 2022 roku do Gdyni przypłynęły także pierwsze 24 armatohaubice K9 Thunder z 212, które mają trafić na wyposażenie WP do 2025 roku. Armaty tych 47-tonowych kolosów strzelają pociskami o kalibrze 155 mm (ich podwozie jest wykorzystywane także w polskich armatohaubicach AHS Krab) na odległość do 40 kilometrów. I ich wytwarzanie ma zostać przeniesione do Polski. - Krab ma być produkowany, dopóki nie powstanie przyszłościowy wyrób, który ma obejmować najlepsze rozwiązania z Kraba i z K9A2PL, a jego opracowanie ma być wykonane rękami Huty Stalowa Wola - informował w grudniu 2022 roku ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia.

- Jesteśmy dumni, że Korea postanowiła zainwestować w Polsce, że polski przemysł zbrojeniowy będzie współprodukował, potem za jakiś czas produkował sprzęt koreański - mówił podczas czerwcowej wizyty w Korei Południowej Mariusz Błaszczak, wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas prezentacji lekkiego myśliwca FA-50 przypomniano, że do Polski trafi 48 maszyn. - Negocjujemy szczegóły dotyczące budowy centrum serwisowego, dzięki któremu będziemy mogli je serwisować - powiedział minister.