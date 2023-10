Krynica Forum 2023. Stworzyliśmy stabilny i konkurencyjny system podatkowy

- Konstruując przepisy przeprowadziliśmy szerokie konsultacje z przedsiębiorcami... Mapa akcyzowa oznacza dla nich przewidywalność stawek aż do 2027 roku, a harmonogram ich podnoszenia jest jasny i przejrzysty. Dzięki mapie firmy nie są co roku zaskakiwane nowymi stawkami. Z punktu widzenia producentów tytoniu i alkoholu to kluczowe zapisy, pozwalają bowiem zaplanować działalność firmy i inwestycje. Mechanizm ten się sprawdził i działa. Widać to bardzo dobrze po rosnących wpływach budżetowych, a także rekordowo niskiej szarej strefie - w przypadku rynku tytoniowego - która spadła do około 5 proc – zaznacza Artur Soboń.