Krynica Forum rusza w środę 19 października. Trzy dni rozmów o teraźniejszości i przyszłości Polski i świata. Tematem wzrost i odbudowa

Krynica, Małopolska – idealne miejsce do ważnych dyskusji

Odnowiona infrastruktura miejska z urokliwym deptakiem to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce do organizacji międzynarodowej konferencji. Geograficzna bliskość Ukrainy sprzyja obecności przedstawicieli ukraińskich władz państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców, co ma ogromne znaczenie w czasach, gdy nasza sąsiadka toczy morderczą wojnę z rosyjskim najeźdźcą, a Polska w największym stopniu ją wspiera – i to na wielu kluczowych polach. Bezprecedensowe zaangażowanie Polaków w pomoc walczącej o niepodległość Ukrainie, w wymiarze politycznym, gospodarczym, militarnym, a także humanitarnym (przyjęcie ponad 3 mln uchodźców) spotkało się z międzynarodowym uznaniem i wzmocniło rolę naszego kraju w regionie.