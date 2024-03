Krystyny i Krysie świętują w Krakowie. Doroczny wielki zjazd tym razem odbywa się pod Wawelem. Można dołączyć!

Krystyny co roku na swoich zjazdach mają inne, jednakowe nakrycia głowy. Obecnie w Krakowie noszą ciemnozielone kapelusze - panie założyły je już pierwszego dnia na spotkanie w magistracie, a jutro będą w nich szły w pochodzie Krystyn spod Barbakanu na Rynek, pod pomnik Adama Mickiewicza. Organizatorki do udziału w dorocznym imieninowym zjeździe - a szczególnie właśnie w przemarszu spod Barbakanu (początek o godz. 12.15 w środę, 13 marca) - zapraszają wszystkie Krystyny i małe Krystynki, z Krakowa i okolic. A ponieważ 13 marca imieniny obchodzą także Bożeny, one również są zachęcane do dołączenia do tego kobiecego spotkania.