Kryzys na rynku budowlanym? Czy firmy mogą się przed nim zabezpieczyć? Jaki jest dostęp do produktów ubezpieczeniowych?

- Czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem na rynku budowlanym?

- Jest za wcześnie na mówienie o kryzysie w branży budowlanej. Mogą to potwierdzać dopiero listopadowe statystyki. Na razie wiemy, że produkcja budowlano-montażowa w ujęciu rocznym wzrosła o niemal 4 proc. Analitycy spodziewali się niższych odczytów, ale sytuację poprawiła ciepła aura jesienią minionego roku. Tym, co trapi branżę, jest na pewno systematyczny wzrost cen produkcji budowlano-montażowej, zwłoka w uruchomieniu środków z KPO oraz tąpnięcie na rynku mieszkaniowym. To ostatnie spowodowane jest drastycznym wzrostem stóp procentowych i ograniczeniem możliwości nabywczych klientów, którzy planowali finansować zakup kredytem.

- Czy w tej sytuacji branża budowlana ma się czego obawiać?

- Ostatnie lata to czas realizacji wielu inwestycji wspieranych środkami z Unii Europejskiej w ramach powoli kończącej się perspektywy unijnej. Branża budowlana była beneficjentem rekordowych budżetów przeznaczonych na realizację zadań na kolei i na drogach. Odpowiadały za to m.in. dwa programy: Krajowy Program Kolejowy i Program Budowy Dróg Krajowych. Równie duży wpływ na wartość realizowanych prac miała branża budownictwa mieszkaniowego, również notująca historyczne maksima. Te główne czynniki napędzały portfele zamówień firm wykonawczych, które dostosowywały swój potencjał do realizacji coraz większej liczby zleceń.