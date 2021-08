Krzeszowice. Będą budować tężnię solankową. Teren gmina ma, bo zamieniła działkę z parafią

To kolejny teren, który udało nam się w tym miejscu pozyskać. Jest to działka przy ul. Batalionów Chłopskich naprzeciwko Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. Planuję tu budowę tężni solankowej. Umowa przedwstępna z parafią daje nam tytuł do tego, żeby rozpocząć prace projektowe tężni. Co do działki będziemy dalej finalizować formalności, a projektant może już przygotowywać dokumenty do budowy tężni - powiedział nam Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic.