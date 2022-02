Krzeszowice. Będzie babski comber. Zapustną zabawę szykują w Kopalni Talentów

W Krzeszowicach widowisko babski comber przygotował Zespół Tańców Świata Zdrojanie z grupą śpiewaczą według scenariusza Moniki Dudek, pasjonatki folkloru i instruktorki tańców ludowych.

Jak wskazuje Monika Dudek babski comber to zabawa organizowana przez kobiety i dla kobiet. Podkreśla, że dawniej ta impreza była okazja do oderwania się od codziennych obowiązków, świętowały wszystkie kobiety, panny i mężatki: hulały, swawoliły, zaczepiały mężczyzn, wciągały ich do tańca, częstowały wódką albo same się jej domagały.

Jak przypominają w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach - według legendy to dzień śmierci znienawidzonego wójta Combra - wówczas krakowskie przekupki urządziły na rynku huczną zabawę, a zwyczaj ten przetrwał do XIX wieku.