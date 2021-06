Krzeszowice. Rozdali żywność potrzebującym mieszkańcom. Interwencyjny zespół wsparli harcerze i strażacy

Mieszkańcy Krzeszowic i okolicznych miejscowości z wdzięcznością mówią o ludziach z Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej.

Od lat dbają o biedniejszą część społeczeństwa. Podziwiam ich, że bezinteresownie sprowadzają żywność, wynajmują magazyn i przygotowują te paczki. Dla ludzi, których nimi obdzielają to duża pomoc. Jak ktoś umie gospodarować, to z tego co dostanie w paczce, zrobi sporo posiłków, wiele dobrych obiadów - mówi jeden z mieszkańców Tenczynka.